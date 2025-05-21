إطلاق مشروع «كازا إيه إتش إس» بـ 750 مليون دولار على قناة دبي المائية

أعلنت «إيه إتش إس» العقارية إطلاق مشروع «كازا إيه إتش إس» بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم على قناة دبي، وصُمم مشروع «كازا إيه إتش إس» ليحمل علامة تجارية فاخرة، وصممه المهندس المعماري الشهير شون كيلا.

وسيوفر المشروع 32 وحدة سكنية فاخرة، تتضمن «فيلات سكاي»، و«سكاي مانشن»، و«قصور سكاي الفاخرة»، بمساحات تتراوح بين 5,088 و29,700 قدم مربعة، وتأسست «إيه إتش إس» في 2017، ويرأسها عباس سجواني، وتبلغ قيمة أصولها نحو 2.7 مليار دولار.

وتتطلع إلى تنفيذ خطط طموحة، وتهدف «إيه إتش إس» إلى تحقيق قيمة تطوير إجمالية 5 مليارات دولار بنهاية العام.