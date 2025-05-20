2 مليار درهم مبيعات رويال للتطوير في الإمارات بالربع الأول 2025

حققت شركة رويال للتطوير، التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مبيعات بملياري درهم خلال الربع الأول من عام 2025، في حين حققت مبيعات بـ8 مليارات درهم عام 2024، ما يؤكد الطلب القوي على المشاريع التي تديرها في الدولة.

وسجلت شركة رويال للتطوير على مدار 15 عاماً مبيعات كبيرة وأداءً متطوراً على الصعيدين المحلي والعالمي في قطاع العقارات، حيث تأسست عام 2010، محققة نمواً سريعاً لتلعب أدواراً رئيسية في مجال إدارة التطوير العقاري المحلي، ولتصبح واحدة من أكثر الشركات ثقة وكفاءة في هذا المجال.

وارتقت الشركة بأعمالها لتشمل 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا وآسيا، لتسهم بذلك في إثراء المجتمعات الدولية وتشكيل المشهد العقاري العالمي عبر أكثر من 60 مشروعاً مبتكراً بما يشمل مشاريع الضيافة والسكن والمشاريع المتعددة الاستخدامات.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «منذ تأسيسها، اكتسبت شركة رويال للتطوير سمعة لا مثيل لها في إنجاز مشاريع مميزة، ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وكان لها بصمة مميزة في قطاع العقارات المحلي. ونحن فخورون بانضمامهم إلينا كشركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات منذ عام 2021، ما أسهم في فتح العديد من الفرص للشركة لإبراز خبرتها العالمية في إنجاز مشاريع سكنية وفندقية متميزة، تجسد إبداعها المعماري وممارساتها التجارية الفعالة».

من جانبه، قال طارق نزال، المدير العام لشركة رويال للتطوير: «بنينا سمعتنا على خبرتنا الراسخة في مختلف التخصصات، وإلمامنا بمتطلبات السوق، ونهجنا الشامل في إدارة التطوير العقاري، لنتجاوز توقعات عملائنا باستمرار، بدءاً من المستثمرين الباحثين عن عوائد استثنائية وصولاً إلى المطورين الذين يبحثون عن شريك ذي خبرة وجدير بالثقة. واليوم تعد ثقة عملائنا المتنامية مقياس نجاحنا، حيث نواصل التزامنا التام بتطبيق أفضل ممارسات القطاع العقاري بأعلى معايير الجودة».

بعد أن أصبحت شركة رويال للتطوير تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، كُلفت بإدارة تطوير مشروع ريم هيلز، وهو مجمع سكني فاخر وصديق للبيئة في جزيرة الريم بأبوظبي، ونجحت في بيع جميع مراحل المشروع في وقت قياسي. وبالمثل، باعت شركة رويال للتطوير جميع الشقق ذات العلامة التجارية في مول سايد ريزيدنس - مجموعة كوريو من هيلتون، وهو مشروع آخر تملكه الشركة. تعكس هذه النتائج بوضوح براعة الشركة الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية، إضافة إلى مصداقيتها في السوق.

بالإضافة إلى مشروعي «مول سايد ريزيدنس»، و«ريم هيلز»، تضم محفظة شركة رويال للتطوير العديد من المشاريع السكنية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك «ألبيزيا باي - كانوبي من هيلتون»، و«والدورف أستوريا بلات» في سيشل، ومنتجع «كونراد أرزانا» في المغرب، وفندق «فايسروي كوباونيك» في صربيا، الذي رُشح لجائزة «أفضل مشروع في العام» لسنة 2021، من مجلة «إنتيريور ديزاين» الشهيرة، ومنتجع «سكارليت بيتش» في اليونان، و«ريم هايتس» في باكستان، و«منتجع الصحراء للتأمل» في أبوظبي.

ويضيف طارق نزال: «من الممارسات التي حظيت باهتمامنا مؤخراً مبادرة «إزالة الكربون من المباني»، وهي استراتيجية عقارية ثورية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المباني من خلال تصاميم موفرة للطاقة ومواد مستدامة ومصادر طاقة متجددة. هذه الممارسة ليست مسؤولة بيئياً فحسب، بل مجدية مالياً أيضاً، ما يمثل تقدماً محورياً في دور قطاعنا في التخفيف من آثار تغير المناخ».

وبهذا الصدد، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «من خلال هذه المبادرات، لا تدعم إي إس جي الصحة البيئية في أبوظبي فحسب، بل تعزز أيضاً دورها كجهة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. شكل هذا الحدث نشاطاً فعالاً لترجمة مسؤولية فريق المجموعة، ما أسهم في إثراء فهمنا الجماعي للتحديات البيئية، وأظهر التزاماً راسخاً بتوجيه مجتمعنا نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة».