«بانثيون» تطلق «فوكسا» عاشر مشاريعها في قرية جميرا الدائرية

أطلقت «بانثيون» للتطوير العقاري مشروع «فوكسا» في دبي، والذي يأتي امتداداً لمسيرة نجاحها، حيث أطلقت 10 مشاريع سابقة ناجحة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ويجسّد مفهوماً جديداً للمعيشة يرتكز على الرفاهيّة والصحة، مع موقع استراتيجي يوفّر وصولاً سهلاً إلى مرسى دبي ووسط المدينة وطريقي الشيخ زايد والخيل.

يُعتبر «فوكسا» فرصة استثماريّة جاذبة، مع عوائد إيجاريّة مرتفعة، وموقعاً استراتيجياً ضمن منطقة تشهد نموّاً متسارعاً. ويقدّم المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 65% خلال مرحلة الإنشاء و 35% بعد التسليم، ممّا يعزّز من جدواه الاستثماريّة على المدى الطويل، لا سيما مع سعر انطلاق تنافسي يبدأ من 639,000 درهم، وتاريخ إنجاز مرتقب في الربع الثالث من عام 2028.

وقال كالبش كيناريوالا، مؤسّس «بانثيون للتطوير العقاري»: «رؤيتنا لمشروع فوكسـا تتمحور حول إنشاء مجتمع يركّز على نمط الحياة العملي بالإضافة إلى الرفاهية في آن، ويمزج بين الفخامة والعمليّة في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية ونموّاً.

ومع تصاعد الطلب على المشاريع التي توفّر تجربة معيشيّة شاملة، يأتي فوكسا ليلبّي تطلعات الجيل الجديد من المشترين الذين يبحثون عن أكثر من مجرّد سكن... بل عن أسلوب حياة عصري متكامل».