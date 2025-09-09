«كوليرز»: نمو قوي لسوق العقارات بالإمارات خلال الربع الثاني 2025

سلط تقرير كوليرز العقاري للربع الثاني من عام 2025، الضوء على النمو القوي لسوق العقارات في الدولة، مدعوماً بالطلب القوي والمبادرات الحكومية الاستباقية.

ويتمتع سوق أبوظبي بمكانة ممتازة لمواصلة النمو، مع تزايد نشاط المطورين، بينما تشهد دبي نمواً غير مسبوق، من خلال مشاريع تطويرية متعددة قيد التنفيذ. وما زالت جاذبية الإمارة الراسخة ملاذاً استثمارياً آمناً، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، تجذب اهتمام المستثمرين حول العالم.

وشهدت دبي تدفقاً كبيراً في حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في الربع الثاني، حيث تم تسليم نحو 12,500 وحدة. في حين شكلت الشقق غالبية الوحدات السكنية، بنسبة 70%، وارتفع تسليم الفلل بأكثر من 40%، ليصل إلى 3,900 وحدة. واستمر إطلاق المشاريع الجديدة دون انقطاع، حيث تم الإعلان عن حوالي 60,000 وحدة في أكثر من 200 مشروع.

ولاحظت كوليرز نشاطاً غير مسبوق في المشاريع التطويرية، حيث يدير المطورون مشاريع متعددة في وقت واحد، ويتوقعون استمرار الابتكار.

وأظهر سوق الإيجارات في دبي في الربع الثاني، مؤشرات على نضج السوق، حيث بلغ متوسط نمو الإيجارات 1% على أساس ربع سنوي للشقق، و2% للفلل، مدفوعاً بقوة قطاع العقارات الفاخرة، وزيادة توافر الوحدات السكنية الفاخرة في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان.

وشهدت أحجام الإيجارات الجديدة نمواً طفيفاً على أساس سنوي (1% للشقق، و4% للفلل)، ويعزى ذلك جزئياً إلى عمليات الانتقال الداخلي. ويتجه المزيد من المستأجرين إلى تملّك المنازل، ما يؤدي إلى الاعتدال في تجديد عقود الإيجار.

وواصل سوق مبيعات العقارات اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع متوسط أسعار الشقق والفلل بنسبة 3%. وتتصدر مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة هذا الارتفاع، بفضل إطلاق عدد كبير من المشاريع الجديدة.