«وصل» تطلق «الفصل الجديد» لعقارات جميرا للجولف

أعلنت شركة وصل عن «الفصل الجديد» من عقارات جميرا للجولف، بتوسعة نوعية. ويمتد المشروع على مساحة 4.68 ملايين متر مربع، ويضيف مختلف الوحدات السكنية من الطابع الفاخر التي تتوزع بين 780 فيلا فاخرة، 62 قصراً، 97 وحدة بعلامة تجارية، 752 إستيت هومز، و10,654 شقة، ما يقارب 12,345 وحدة سكنية ضمن ست مناطق سكنية متميزة، تغطي وحدها 1.83 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للسكن، مع قدرة استيعابية تتجاوز 51,700 مقيم.

ويتميز المشروع بوصول مباشر إلى محطة الاتحاد الرئيسة للقطارات التي يتم بناؤها حالياً، ويضم محطة مترو، إلى جانب سهولة الوصول إلى أربعة طرق رئيسة: شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، شارع اليلايس/طريق جبل علي – الحبّاب (D57)، شارع الخيل/طريق الفي (E44)، وشارع الجمايل (D59).

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: «يمثل «الفصل الجديد» من عقارات جميرا للجولف محطة محورية في مسيرة وصل، ولحظة فارقة في مسيرة تطوير المشهد العمراني في دبي. ومن خلال تخطيط طموح، ومبادئ تصميم مستدامة، والتزام راسخ بالارتقاء بجودة الحياة، نعمل على بناء مجتمعات الغد. هذا هو الأساس الذي يُشيَّد عليه إرثٌ طويل الأمد، من خلال رؤية واضحة تعكس تطلعات الحاضر وتلبي احتياجات الأجيال القادمة». وتتوزع المناطق السكنية الست الجديدة إلى: منطقة سنترال بارك، منطقة «ذا فيليج»، مركز المدينة وبحيرة غراند، ملعب الجولف الشمالي، ملعب الجولف الجنوبي، وقرية الفروسية.