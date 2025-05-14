«أوهانا» تُطلق «جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينغ» بـ 4.7 مليارات درهم

أعلنت أوهانا للتطوير العقاري، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينغ من أوهانا» بالشراكة مع دار المجوهرات والساعات العالمية «جاكوب آند كو»، وذلك خلال حفل بحضور حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، وجاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لـ«جاكوب آند كو».

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته 4.7 مليارات درهم، في منطقة الجرف بين دبي وأبوظبي. ويتمتع بموقع استراتيجي مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ زايد، ما يوفّر سهولة في الوصول إلى أهم الوجهات في الدولة، مثل نخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار أبوظبي الدولي.

ويضم المشروع 457 وحدة سكنية تشمل شققًا مطلة على البحر، وفلل، وبنتهاوس، و«سكاي مانشنز»، ومنازل فاخرة على الواجهة البحرية.

وتتوفر فلل ومنازل فخمة قابلة للتخصيص بالكامل، من 3 إلى 6 غرف نوم. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من 2028، ليصبح علامة فارقة في مشاريع الواجهة البحرية الفاخرة على مستوى العالم.