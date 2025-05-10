4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة في أبريل

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداء قوياً خلال أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية 4 مليارات درهم، بعد تنفيذ 7,206 معاملات في مختلف مناطق الإمارة، بينما بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 10.3 ملايين قدم مربعة، ما يعكس استمرار الزخم والنمو في السوق العقاري بالشارقة.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحولاً نوعياً، يعكس نضوج السوق، وتوسع قاعدة المستثمرين، مدفوعاً بجملة من العوامل المتكاملة، التي عززت من جاذبية الإمارة وجهة استثمارية واعدة، فقد أسهمت السياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة، تشجع على الاستثمار طويل الأمد، ولعبت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

يضاف إلى ذلك النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، ما أدى إلى تنوع في المنتجات العقارية المعروضة، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، حيث تبرز الصفقات العقارية الكبرى المسجلة خلال شهر أبريل 2025 صفقة «المجاز 3»، بقيمة 115 مليون درهم مدى الثقة المتزايدة في السوق العقاري بالإمارة، كما يعكس التوزيع الجغرافي الواسع لمعاملات البيع، التي شملت 117 منطقة اتساع الرقعة الاستثمارية وديناميكية السوق في الاستجابة لتطلعات المستثمرين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال أبريل 2025 وصلت إلى 7,206 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,415 معاملة بنسبة 19.6 % من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 413 معاملة بنسبة 5.7 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 866.8 مليون درهم، وبلغ عدد معاملات العقود المبدئية 751 معاملة بنسبة 10.4 %، بينما بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 3,453 معاملة بنسبة 48 %، وبلغ عدد معاملات سندات الملكية 1,174 معاملة بنسبة 16.3 % من عدد المعاملات الكلي.

وجرت معاملات البيع في 117 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 785 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 338 معاملة، وبلغت معاملات الأراضي المبنية 292 معاملة.

وسجلت منطقة «المجاز 3» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة، خلال أبريل الماضي على أرضٍ مبنية بقيمة بلغت 115 مليون درهم، كما سجلت نفس المنطقة أعلى معاملة رهن، تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض فضاء بقيمة بلغت 130 مليون درهم.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,312 معاملة، وتصدرت منطقة «المطرق» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 365 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 156 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 152 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 64 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية»، بقيمة تداول وصلت إلى 348.4 مليون درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 310.6 ملايين درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 168.4 مليون درهم، ثم منطقة «المجاز 3» بـ 136 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 66 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 3» بواقع 19 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 16.8 مليون درهم.

وفي مدينة خورفكان جرت 24 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي التجارية» و«حي البردي 2» و«حي اللؤلؤية»، بواقع 4 معاملات لكل منها، وجاءت منطقة «حي البردي 5» كونها أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 4.2 ملايين درهم.

وفي مدينة كلباء جرت 11 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «الطريف 5» بـ 5 معاملات، وجاءت هي أيضاً كونها أعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.3 مليون درهم.