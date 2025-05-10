تقرير عالمي: دبي تعزز طموحاتها الاقتصادية عبر طفرة في الاستثمارات

تشهد دبي ازدهاراً اقتصادياً لافتاً، ما جعلها نقطة جذب للمستثمرين من أنحاء العالم بفضل رؤيتها الواضحة وموقعها الاستراتيجي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً، حسبما ذكر تقرير عالمي.

وبحسب موقع «نورث باي فوياجير» الكندي، شهدت دبي ارتفاعاً كبيراً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس جودة البنية التحتية والأسواق المحلية.

لافتاً إلى أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً، مع تزايد الإقبال على العقارات الفاخرة، لا سيما الأبراج الشاهقة والفلل المطلة على الواجهة البحرية، التي تستهدف شريحة الأثرياء الجدد.

وفي قطاع التكنولوجيا، شدد «نورث باي فوياجير» على أن العديد من الشركات الناشئة استفادت من جولات تمويل سخية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين، لتشكّل منظومة ريادية حيوية، لافتاً إلى أن بيئة دبي الداعمة للأعمال، إلى جانب الامتيازات الضريبية، أسهمت في ترسيخ مكانتها سوقاً جاذبة للمؤسسات المبتكرة.

وبرزت جهود دبي في التنمية المستدامة كعامل جذب استثماري يعكس التزامها بالتحول إلى طاقة نظيفة، كما تعمل الإمارة على تحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي تحظى بدعم قوي من صناديق الاستثمار البيئية.

الرعاية الصحية

وبحسب التقرير، تشهد الاستثمارات في القطاع الصحي ازدياداً ملحوظاً من خلال صناديق الأسهم الخاصة التي تضخ رأس المال في المستشفيات وشركات التكنولوجيا الحيوية.

وأوضح التقرير أن الطفرة ترجع إلى البنية التحتية الحديثة والأنظمة التنظيمية المستقرة، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للسياحة العلاجية، بدعم من سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة.

وأضاف الموقع الكندي أن مشاريع البنية التحتية الكبرى تسهم في تعزيز نمو الموانئ والمطارات، ما يعزز موقع الإمارة مركزاً لوجستياً عالمياً، ويجذب المزيد من الصناديق السيادية.

منظومة النقل

وتعد منظومة النقل المتطورة بمثابة محرك رئيسي يدعم اقتصاد الإمارة المعتمد على الاتصال العالمي فيما تعتبر التكنولوجيا المالية المحرك الأساسي للصناعة المالية في دبي، حيث حققت منصات الدفع الرقمي انتشاراً واسعاً.

وأضاف «نورث باي فوياجير» أن دبي تستفيد من تنوعها الثقافي وتوافر التعليم العالمي، ما يتيح للشركات الدولية الوصول إلى كفاءات عالية المستوى، في حين أسهم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في جعل المدينة وجهة مفضلة للاستثمار والعمل.

ورغم التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي، أوضح الموقع أن دبي حافظت على استقرارها بفضل سياساتها الاقتصادية المدروسة، وقوة عملتها، وانخفاض معدلات التضخم، ما جذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية إلى دولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارة تشهد توسعاً في نشاط صناديق التحوط، مدعوماً بديناميكية السوق المحلي الذي يتمتع بمعدلات نمو مطردة، ويتوقع أن يستمر الزخم في قطاع السياحة، مع تعافي الطلب العالمي. وأضاف أن دبي رسّخت موقعها داعماً رئيسياً للتوجهات التكنولوجية العالمية، وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين في قطاع التكنولوجيا.