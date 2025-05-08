داماك العقارية تطلق رسمياً مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك" في مدينة دبي الملاحية

أعلنت شركة داماك العقارية رسمياً عن إطلاق مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، المشروع السكني الأيقوني الذي يأتي في إطار شراكتها العالمية مع نادي تشيلسي الإنكليزي.

يتخذ المشروع موقعاً مثالياً في قلب مدينة دبي الملاحية على إحدى آخر قطع الأراضي المتبقية على الواجهة البحرية، ويتميز بإطلالات بانورامية بزاوية 270 درجة على الخليج العربي وأفق دبي الساحر، ويتألف من ستة أبراج يبلغ ارتفاع كل منها 130 متراً، وتضم أكثر من 1,400 شقة صُمّمت بعناية، ومستوحاة من هدوء البحر وشغف نادي تشيلسي. وقد شهد حفل الإطلاق في دبي حضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية، إلى جانب تود كلاين، الرئيس التجاري في نادي تشيلسي.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني: "لا يمثل ’تشيلسي ريزيدنسز من داماك‘ مجرد مشروع سكني فحسب، بل هو تجربة استثنائية جديدة بكل المقاييس، ويجسد التقاء علامتين بارزتين على مستوى العالم لإعادة تعريف مفاهيم العيش الفاخر، فيما تعكس كل تفاصيله روح نادي تشيلسي وإرثه العريق، بدايةً من لمسات التصميم إلى المرافق الخدمية الفاخرة".

وسيحمل مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك" طابع نادي تشيلسي في كل تفاصيله، ليجسد مفهوماً جديداً للحياة العصرية المستوحاة من عالم كرة القدم. وسيستمتع السكان بمجموعة من المرافق الرياضية والصحية الحصرية التي تعكس هوية النادي، بما في ذلك ملعب كرة القدم على السطح، وصالة "الأكواريوم لاونج" التي تكتسي باللون الأزرق المميز لنادي تشيلسي، إلى جانب سينما خاصة تعرض أبرز المباريات في أجواء استثنائية. كما يتيح المشروع أيضاً مركزاً رياضياً متكاملاً يحمل طابع نادي تشيلسي، يتيح للمقيمين فرصة خوض تجارب تدريبية بمعايير احترافية، فضلاً عن غرف "العلاج بالمطر" التي توفر تجارب استرخاء مبتكرة.

ولا تقتصر التجربة على المرافق الرياضية فقط، بل تمتد لتشمل مفهوماً فريداً للعافية يتضمن مركزاً للعلاج بالتبريد، وغرفاً للاسترخاء وسط عناصر الطبيعة، بالإضافة إلى مسبح مصمم على طراز إنفينيتي واستوديو "يوغا"، وصالة "باورهاوس لاونج" الترفيهية متعددة الاستخدامات، والتي تضم مرافق للتمارين والتجارب الترفيهية مثل الملاكمة ورمي السهام ومتابعة مباريات كرة القدم. كما يعكس المشروع شغف سكانه بأسلوب حياة صحي ومبتكر، من خلال تقديم أول مقهى في دبي يعتمد نظام "المونو دايت"، إلى جانب تجربة طعام خاصة على مائدة الطهاة، وسلسلة فعاليات حصرية بعنوان "مائدة القبطان" يستضيف خلالها أساطير نادي تشيلسي، ليعيش السكان تجربة تمزج بين الفخامة والرياضة والحياة الاجتماعية الراقية.

ويمثل مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك" فرصة استثمارية استثنائية تجمع بين القوة العالمية لعلامة نادي تشيلسي والموقع الفريد من نوعه على آخر قطع الأراضي المتبقية على الواجهة البحرية في دبي.

تبدأ أسعار الشقق المكوّنة من 2.17 مليون درهم، ويضم المشروع شقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، وقد جرى تصميمها وفق مبادئ "التصميم البيوفيلي" التي تدمج عناصر الطبيعة بالمساحات الداخلية، مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات بحرية بانورامية، إلى جانب التصاميم الداخلية المستوحاة من أناقة لندن وحيوية دبي المعاصرة. كما زُوِّد المشروع بأنظمة مستدامة لتنقية المياه، بما يعكس التزام داماك بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية.