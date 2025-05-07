«أمنيات» العقارية تعين مجموعة «ACC» مقاولاً رئيسياً لمشروعين

أعلنت شركة «أمنيات» العقارية عن إسناد عقد الأعمال الإنشائية الرئيسية للمشروعَين السكنيَين فائقَي الفخامة، «ڤيلا» و«ڤيلا ڤينتو»، إلى مجموعة ACC (أرابيان كونستراكشن كومباني).

ويمثّل المشروعان ركيزة أساسية ضمن رؤية «أمنيات» لتحويل «مراسي باي» إلى أرقى وجهة على الواجهة البحرية في دبي، حيث تندمج التجارب السكنية والتجارية والترفيهية ضمن حيّ يسهل التجوّل فيه ويتميز بفخامة استثنائية.

وعند اكتمالها، ستضم الوجهة فنادق راقية، ومساكن مميزة، وتجارب بيع بالتجزئة، ومساحات عمل فائقة الفخامة، ومرافق عامة تركز على الصحة والرفاهية، تتصل جميعها بممشى طبيعي التصميم ومارينا عصرية.

ومن المقرر أيضاً تسليم مشاريع بارزة أخرى في المنطقة، من بينها «إنارة من أمنيات»، المشروع التجاري المرموق الذي يعيد تعريف بيئة العمل المؤسسي عبر مرافق عالمية المستوى، وتصميم مستدام، وتجربة نمط حياة استثنائية، والمقرر استكماله في الربع الرابع من 2027.

وتشهد أعمال الإنشاء الرئيسية في المشروعَين تقدماً ملحوظاً مع اكتمال مراحل التعبئة وتحقيق إنجازات أولية مهمة في الموقع. ومن المتوقع تسليم مشروع «ڤيلا» في الربع الثاني 2027.

ومشروع «ڤيلا ڤينتو» في الربع الثالث من العام نفسه، ليعززا سلسلة مشاريع «أمنيات» فائقة الفخامة المتنامية في المنطقة، والتي تشمل أيضاً «ذا لانا» و«ذا لانا ريزيدنسز» بإدارة مجموعة «دورشيستر كوليكشن».

وقال بيتر ستيفنسون، الرئيس التنفيذي المشارك في «أمنيات»: يسرّنا التعاون مع واحدة من أفضل شركات المقاولات في المنطقة لتنفيذ مشروعي «ڤيلا» و«ڤيلا ڤينتو» في «مراسي باي».

ويمثل تعيين مجموعة ACC خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف معايير الفخامة وترسيخ مكانة «مراسي باي» كأرقى عنوان في المنطقة. وانطلاقاً من إرثنا في التعاون مع شركاء يشاركوننا رؤيتنا الطموحة، نثق في خبرات ACC وقدرتها على تجسيد هذه المشاريع الاستثنائية على أرض الواقع.

وبهذا الصدد، قال رشيد ميقاتي، المدير التنفيذي لمجموعة ACC: «لطالما قدمت «أمنيات» مشاريع تعكس تطور دبي كمنارة عالمية في التصميم والطموح. وبخبرة تقارب ستة عقود في تطوير المعالم العمرانية والبنية التحتية الحيوية، نلتزم بتنفيذ مشروعَي»ڤيلا«و»ڤيلا ڤينتو«وفقاً لأعلى المعايير العالمية».