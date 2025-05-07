200 وسيط إماراتي يستفيدون من شراكة «بيوت» وبرنامج دبي للوسيط العقاري

تواصل «بيوت» تعزيز شراكتها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال دعمها المستمر لبرنامج دبي للوسيط العقاري، المبادرة التي تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الوساطة العقارية وتعزيز دورهم في السوق.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي في بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الأراضي لدعم برنامج دبي للوسيط العقاري، والذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة للإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.

باتت دائرة الأراضي والأملاك شريكاً رئيسياً في دفع عجلة هذا التمكين، من خلال حرصها على إطلاق مبادرات نوعية تخلق بيئة محفزة لنمو الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة.

لقد لعبت الدائرة دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ونحن نقدر بشدة جهودها في هذا الإطار. لقد شهدنا على مدار السنوات الماضية نماذج إماراتية ملهمة أثبتت جدارتها ونجحت في ترسيخ مكانتها في السوق العقارية، محققة إنجازات بارزة في هذا المجال.

وقال أحمد الدولة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أون بلان العقارية»، أحد المستفيدين من المبادرة، والذي قام بتوظيف ما يقارب 200 إماراتي من المنتسبين لبرنامج دبي للوسيط العقاري في شركته: نشيد بجهود دائرة الأراضي من خلال مبادرة دبي للوسيط العقاري، والتي لعبت دوراً محورياً في دعم الوسطاء العقاريين المواطنين وتمكينهم من دخول القطاع بثقة واستعداد.

هذه المبادرة تعكس التزام حكومة دبي بتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. كما نشكر منصة بيوت على تقديمها الدعم الفعّال لهؤلاء الوسطاء.