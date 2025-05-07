200 وسيط إماراتي يستفيدون من شراكة «بيوت» وبرنامج دبي للوسيط العقاري

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي في بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الأراضي لدعم برنامج دبي للوسيط العقاري، والذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة للإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
باتت دائرة الأراضي والأملاك شريكاً رئيسياً في دفع عجلة هذا التمكين، من خلال حرصها على إطلاق مبادرات نوعية تخلق بيئة محفزة لنمو الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة.
لقد لعبت الدائرة دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ونحن نقدر بشدة جهودها في هذا الإطار. لقد شهدنا على مدار السنوات الماضية نماذج إماراتية ملهمة أثبتت جدارتها ونجحت في ترسيخ مكانتها في السوق العقارية، محققة إنجازات بارزة في هذا المجال.
هذه المبادرة تعكس التزام حكومة دبي بتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. كما نشكر منصة بيوت على تقديمها الدعم الفعّال لهؤلاء الوسطاء.