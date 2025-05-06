بيع شقتين بـ63.7 مليون دولار في «جميرا ريزيدنسيز أسورا باي»

نجحت شركة الوساطة العقارية «يونيون سكوير هاوس» (USH ) في التوسط لبيع شقتين فاخرتين في مشروع «جميرا ريزيدنسز أسورا باي» التابع لمراس والواقع في منطقة «لا مير» المرموقة في دبي، مقابل 63.7 مليون دولار (234 مليون درهم) في صفقة قياسية لصالح مشتر واحد.

وكانت الوحدة الأولى عبارة عن شقة مؤلفة من 6 غرف نوم بمساحة 18,182 قدماً مربعة، تم بيعها مقابل 164 مليون درهم، وكانت الوحدة الثانية شقة 4 غرف نوم بمساحة 7,728 قدماً مربعة، بسعر 69.5 مليون درهم.

ويقدم «جميرا ريزيدنسيز أسورا باي» 29 شقة حصرية تديرها «جميرا»، الشركة المتخصصة عالمياً في الضيافة الفاخرة وعضو في دبي القابضة.

مفهوم الفخامة

وقال المسؤول عن عملية البيع مانوج خاتواني، مدير مبيعات في «يونيون سكوير هاوس»: «هذا المشروع لا مثيل له على الإطلاق، حيث يرتقي بمفهوم الفخامة والتفرد ويتمتع بمواصفات أفضل من أي شيء شهدته دبي من قبل. المناظر لا مثيل لها، فضلاً عن الإطلالات الخلابة على بحر العرب وبرج خليفة، مما يضع معياراً جديداً للرفاهية في دبي».

وتسلط الصفقة القياسية الضوء على استمرار ريادة «يونيون سكوير هاوس» ما يعزز مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين ومشتري المنازل في دبي.

تجارب استثنائية

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «يونيون سكوير هاوس»: «نعتز بتسهيل الصفقة القياسية لصالح «مراس» في «جميرا ريزيدنسيز أسورا باي». هذه الصفقة لا تبرز فخامة وجودة العقارات في دبي فحسب، بل تُظهر أيضاً الطلب الكبير على تجارب الحياة الاستثنائية في أكثر المواقع طلباً في المدينة. التزامنا بالتميز لا يزال ثابتاً، ونواصل تقدمنا في المعاملات العقارية الراقية في دبي».

وأضاف: «نعرب عن شكرنا لدبي القابضة على التزامها المستمر في توفير مشاريع من الطراز العالمي، تضع من خلالها معايير جديدة للتميز. إن تفانيهم في الجودة والابتكار يلعب دوراً محورياً في تمكين مثل هذه الصفقات المميزة».