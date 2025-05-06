«أرادَ» تطلق فندق نِست بمجتمع الجادة بالشارقة

أطلقت «أرادَ» رسمياً فندق نِست، أول علامة فندقية محلية للمطوّر الرئيسي. ويندرج فندق نِست ضمن الفنادق ذات الفئة المتوسطة، وقد تم إطلاقه خلال معرض سوق السفر العربي 2025.

يقع فندق نِست الأول، الذي سيتولى قسم الضيافة لدى «أرادَ» إدارته وتشغيله، في مجتمع الجادة بالشارقة، والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم، وهو يشكل أول مرفق ضيافة سيتم إكماله من بين 1031 غرفة فندقية وشقة مخدومة ضمن محفظة «أرادَ» في قطاع الضيافة والفنادق في هذه الوجهة الحضرية العصرية.

ومن المتوقع افتتاح فندق نِست خلال أكتوبر القادم، حيث سيضم 431 غرفة فندقية ذكية وبتصاميم مبتكرة. قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «يجسّد فندق نِست التزام «أرادَ» بإيجاد وجهات نوعية ذات قيمة مضافة تتمحور حول اهتمامات الجمهور».