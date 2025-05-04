الطلب السكني في دبي يبلغ ذروته والنمو السكاني يتسارع

كشفت شركة «فاليوسترات» المتخصصة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية متعددة القطاعات عن أبرز ملامح أداء سوق العقارات في دبي، خلال الربع الأول من عام 2025، في تقرير مفصل شمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة.

وأبرز التقرير استمرار الزخم القوي والنمو الملحوظ في مختلف القطاعات العقارية بالإمارة.

وأوضح حيدر طعيمة، العضو المنتدب ورئيس قسم الأبحاث العقارية في «فاليوسترات»، أن الطلب على السكن بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد سكان دبي بحلول نهاية مارس 2025 إلى 3.92 ملايين نسمة، بزيادة قدرها 89,695 شخصاً خلال أول ثلاثة أشهر فقط من العام، أي بمعدل يقارب ألف شخص يومياً.

وللمقارنة بلغ صافي الزيادة السكانية في عام 2024 نحو 170,478 نسمة، بمعدل أقل من 500 شخص يومياً.

وبحسب التقرير يتوقع تسليم نحو 61,580 وحدة سكنية جديدة في دبي خلال العام الجاري، وقد تم بالفعل إنجاز 19 % منها — أي ما يقارب 12,000 شقة وفيلا — خلال الربع الأول فقط.ويعكس ذلك استمرار الاتجاه الذي شهدناه العام الماضي، حين تم تسليم ما يزيد قليلاً على نصف عدد الوحدات المخطط لها.

كما شهدت الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 5.1 %، والشقق بنسبة 10 %.أما القطاع التجاري فقد حافظ على أداء قوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المتواصل، وتوسع أنشطة الأعمال.