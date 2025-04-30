«ألف» تطلق حي «همسة 2» في الممشى بالشارقة

أطلقت شركة «ألف» مبنى «همسة 2» السكني الثاني ضمن حي «همسة» في مشروع الممشى. يأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب الكبير على المبنى الأول من المشروع. ويضم «همسة 2» 150 وحدة سكنية موزعة على 8 طوابق، تشمل شققاً متنوعة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لـ«ألف»: يعكس إطلاق «همسة 2» التزامنا بتقديم منازل عالية الجودة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين، ونحن فخورون بإضافة المبنى الجديد إلى أحد أحيائنا الأكثر حيوية، في إطار جهودنا المستمرة لتشكيل مستقبل الحياة العصرية والمستدامة بالإمارة.

ويتألف حي همسة من مبنيين سكنيين، مع التخطيط لإضافة مبنى ثالث مستقبلاً وعند اكتماله، سيضم حي همسة 431 شقة.