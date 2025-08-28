3.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.8 مليارات درهم تمت عبر 1134 صفقة.



وشهدت الدائرة تسجيل 912 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ، و803 مبايعات لوحدات سكنية، و35 مبايعة لمبان.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون بقيمة 767 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم تمت عبر 193 معاملة، منها 47 رهناً لأراض، و126 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 29 هبة بقيمة 59 مليون درهم.