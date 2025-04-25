دبي القابضة لإدارة الأصول تفتتح «ندّ الشبا مول»

أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ التجزئة في دبي، عن الافتتاح الرسمي لـ«ندّ الشبا مول»، الوجهة الحيوية الجديدة في قلب منطقة ندّ الشبا.

حيث يتفرّد بموقعه المتميز وتصميمه العصري، وهي العناصر التي تجعل منه وجهة مفضلة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة التجزئة.

وبمناسبة افتتاح المركز أعلنت الشركة عن عشرة أيام من الهدايا الحصرية، حيث يُعد «ند الشبا مول» الإضافة الأحدث ضمن محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول، والتي تضم 10 مراكز تسوق تجارية و15 وجهة للتجزئة والترفيه و18 مركزاً للتسوق.

وقد تم تصميم المول الجديد ليكون وجهة متميزة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية، على مساحة 500,000 قدم مربعة، ويشمل أكثر من 100 متجر لتقديم خيارات متنوعة من تجارب التسوق، والترفيه، والمطاعم، واللياقة البدنية، ومحلات السوبر ماركت ضمن أجواء تجمع بين الراحة وأسلوب الحياة العصري.

ومن أولى العلامات التجارية التي افتتحت أبوابها في المول: «هوم بيكري» و«جود كوفي» و«بيه دي ال كوفي كو» و«هومر لوبستر» و«% أرابيكا» و«فن سيتي» و«سبينس» و«جو سبورت» ومطعم «سولت» وغيرها، مع انضمام كل من «فيتنجلام» و«فيت كود» وجمعية الاتحاد التعاونية في مايو 2025، إلى جانب المزيد من العلامات التجارية التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة.