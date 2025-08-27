«سافلز»: قيمة العقارات الفاخرة في دبي الأعلى عالمياً

كشف تقرير مؤشر «سافلز» العالمي للمدن السكنية الرئيسة للنصف الأول من 2025، أن قيمة العقارات الفاخرة في دبي تعد الأعلى عالمياً.

وأكد التقرير أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها أقوى أسواق العقارات الفاخرة على مستوى العالم من حيث نمو القيم الرأسمالية والإيجارية، مدعومة بتدفقات الهجرة المتزايدة وثقة المستثمرين واستمرار محدودية المعروض في قطاع العقارات الفاخرة.

وذكر التقرير أن دبي سجلت نمواً في القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة تجاوز 5% خلال النصف الأول 2025.

وتتوقع «سافلز» أن تواصل الأسعار ارتفاعها بنسبة تراوح بين 4% و5.9% خلال النصف الثاني من العام، ما يعكس استمرار جاذبية السوق المحلية للمستثمرين العالميين.

وأظهر التقرير أيضاً أن القيم الإيجارية للعقارات الفاخرة في دبي ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الأشهر الستة الماضية، وبنسبة 13.3% خلال عام حتى يونيو 2025.

ويعكس هذا استدامة الطلب القوي، خصوصاً مع ارتفاع معدلات تجديد عقود الإيجار واستمرار تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية والمشترين الدوليين الباحثين عن إقامة طويلة الأمد في الإمارة.

كما تفوقت دبي على معظم المدن الكبرى من حيث نمو القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات الفاخرة.

ففي الوقت الذي سجلت فيه 30 مدينة عالمية -شملها المؤشر- نمواً في القيم الرأسمالية بلغ 0.7% فقط في النصف الأول من 2025، حققت دبي نمواً يفوق 5%، أما الإيجارات العالمية فقد ارتفعت بنسبة 2% في الفترة نفسها، في حين كانت دبي أعلى بكثير من هذا المتوسط.