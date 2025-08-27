1.48 مليار درهم معاملات التقييم العقاري بعجمان في يوليو

شهدت إمارة عجمان خلال شهر يوليو الماضي نمواً ملحوظاً في عدد معاملات التقييم العقاري، حيث ارتفعت بنسبة 201 % مقارنة بشهر يونيو، لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.48 مليار درهم موزعة على 220 معاملة.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عمليات التقييم شملت مختلف أنواع العقارات، من تجارية وسكنية وصناعية، حيث استحوذت العقارات التجارية على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 943 مليون درهم، تلتها العقارات السكنية بقيمة 198 مليون درهم، ثم العقارات الصناعية بإجمالي 336 مليون درهم.

وأشار إلى أن تقرير شهر يوليو تضمن معاملات التقييم الشخصي، والتقييمات الخاصة بالمحاكم والمؤسسات، بالإضافة إلى التقييمات المتعلقة بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغ عددها 195 معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 273 % مقارنة بالشهر السابق.