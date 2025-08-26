"بيوند للتطوير العقاري" تكشف عن أول غابة بجانب البحر في الشرق الأوسط وتطلق برج "تاليا" السكني الأول

ويقدم المشروع رؤية عمرانية مبتكرة في المنطقة، ترتكز على أولوية تعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة في كل من التخطيط والتصميم. ويمتد على مساحة واسعة تتجاوز 65,000 متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، حيث تغطي الأشجار والنباتات الكثيفة ما يصل إلى 75% من إجمالي المساحة.

ومن خلال دمج هذا الغطاء الطبيعي الغني ضمن النسيج الحضري، تؤكد "بيوند" التزامها الراسخ بتقديم مجمّعات سكنية مستدامة، تحتضن أنظمة بيئية مصغّرة صُممت لتوفير هواء أنقى وبيئة صحية متكاملة تدعم رفاهية الإنسان الجسدية والنفسية، وتُعيد إحياء الرابط الفطري بين الإنسان والطبيعة.

وبهذه المناسبة، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: " عملنا من خلال هذا المشروع المبتكر على إعادة تعريف العلاقة بين البيئة والعمران، من خلال تقديم نموذج جديد للحياة الحضرية المستدامة، التي تتطلع إلى المستقبل... ذلك المستقبل المنسجم مع الرؤية الملهمة لدبي، التي تستثمر في البيئة والطبيعة وتوظفهما بشكل مستدام من أجل راحة ورفاه أفراد المجتمع".

وتسهم "بيوند"، من خلال هذا التوجه الذي يضع الطبيعة في صميم التخطيط العمراني، في دعم مسيرة دبي نحو التحوّل إلى مدينة عالمية أكثر استدامة ومرونة وتكاملاً، وذلك تماشياً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويستمد "تاليا"، البرج الأول ضمن المشروع الجديد، تصميمه من عناصر الطبيعة، حيث تنساب خطوطه المعمارية بانسيابية وكأنها جزء من المشهد الطبيعي المحيط. وتتناغم واجهاته المزينة بالخضرة والزجاج الممتد مع البيئة الخارجية، لتخلق اندماجاً بصرياً وجمالياً بين الغابة والوحدات السكنية. أما التصاميم الداخلية، فتعكس ألواناً دافئة مستوحاة من الطبيعة والأرض، لتوفر تجربة معيشية راقية وهادئة، ترتبط عضوياً بالمحيط الطبيعي. ويضم البرج 354 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، إلى جانب مجموعة حصرية من وحدات البنتهاوس بإطلالات بانورامية على البحر والغابة.

وأضاف تقي: "ستُبنى مدن المستقبل على أساس احترام الإنسان، والطبيعة، وتوفير تجربة معيشية تعزز جودة الحياة. هذه هي الفلسفة التي تشكّل جوهر عملنا في دبي. ويُعد ’ تاليا ‘نقطة الانطلاق نحو بيئة عمرانية تتكامل فيها الطبيعة مع التصميم والحياة اليومية بانسجام تام."

ولا تنفصل مرافق "تاليا" عن المشهد الطبيعي المحيط، بل تشكّل امتداداً له. فالمسابح المظلّلة وسط الأشجار، وصالات الرياضة الغامرة بالطبيعة، والممرات المرتفعة بين الأغصان، ومناطق لعب الأطفال المستوحاة من عناصر الغابة، كلّها صممت لتمنح السكان تجربة معيشية متكاملة تعزز الشعور بالانسجام الدائم مع البيئة. ويعكس تصميم البنية التحتية هذا التوجه، عبر ممرات مشاة خضراء تربط بين البرج والغابة، لتجعل من التنقّل داخل المجتمع تجربة مريحة، تُشجع على أسلوب حياة صحي ومتصل بالطبيعة.

ويمنح الموقع الاستراتيجي للمشروع على الواجهة البحرية لمدينة دبي الملاحية السكان فرصة العيش على مقربة من وسط مدينة دبي، وميناء راشد، وساحل جميرا، وسط أجواء يسودها الهدوء والخصوصية والتواصل العميق مع البيئة.

وفي خطوة تعكس رؤيتها الطموحة، تستعد "بيوند" للكشف قريبًا عن سلسلة من المشاريع المتكاملة ضمن هذه الوجهة، بحيث يقدم كل مشروع تجربة معيشية فريدة، تمتزج فيها الطبيعة بالتصميم العصري، مع الحفاظ على هوية معمارية راقية تستشرف احتياجات المستقبل.