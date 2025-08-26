3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.9 مليارات درهم تمت عبر 1455 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 1217 مبايعة بقيمة 3.1 مليارات درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ، و1070 مبايعة لوحدات سكنية و70 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض سكنية في منطقة أرجان بقيمة 77 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على في منطقة مرسى دبي بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 673 مليون درهم تمت عبر 191 معاملة، منها 44 رهناً لأرض، و146 رهناً لوحدات سكنية، و38 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 47 هبة بقيمة 136 مليون درهم.