الإمارات تهيمن على قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في المنطقة

هيمنت الإمارات على قائمة «فوربس لعام 2025» لـ«قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2025» بضمها 42 قائد شركة، تليها السعودية بـ21 قائداً، ومصر بـ16 قائداً.

وتضم قائمة هذا العام أبرز 100 مطور وصانع قرار، يعملون على إحداث تحولات نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم القائمة هذا العام حسين سجواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وقد شهدت ثروته قفزة لافتة، حيث ارتفعت من 5.1 مليارات دولار في مارس 2024 إلى 10.2 مليارات دولار في مارس 2025.

كما ضمت القائمة محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية»، بينما تعكس هيمنة قادة الشركات الـ3 من الإمارات على المراكز الأولى في التصنيف، مكانة الدولة الراسخة كونها مركزاً عقارياً رائداً في المنطقة.

ويضم تصنيف هذا العام 4 مليارديرات آخرين هم: محمد العبار بثروة تُقدر بـ2.3 مليار دولار، وبي إن سي مينون، مؤسس مجموعة شوبا، بثروة تُقدر بـ3.4 مليارات دولار، وكبير مولشنداني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فايف هولدينج» بثروة 2.2 مليار دولار، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية في «بالم هيلز للتعمير»، بثروة 1.2 مليار دولار، ويملك المليارديرات الـ 5 المدرجون في القائمة مجتمعين ثروة تقدر بـ 19.3 مليار دولار.

كما تغطي القائمة مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من المؤسسات العريقة إلى الشركات الناشئة الطموحة.

وصنف فريق البحوث القادة في قائمة العام، وفق مجموعة من المعايير، شملت: عدد سنوات الخبرة لكل قائد، وقيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والوضع المالي للشركة من حيث إجمالي الأصول والإيرادات متى أتيحت، بالإضافة إلى قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقارية المملوكة.