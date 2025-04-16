«آي بي إس» يستعرض مستقبل العقارات عبر الابتكار والتكامل العالمي

تواصلت فعاليات اليوم الثالث من معرض آي بي إس (IPS 2025)، وسط حضور واسع وجلسات غنية بالمحتوى، حيث استعرض المشاركون مستقبل القطاع العقاري من خلال عدسة الابتكار والتنوع والتكامل العالمي.

في المؤتمر الرئيسي للمعرض، ناقشت جلسات حوارية مباشرة موضوعات محورية، من أبرزها جلسة «سلاسل التوريد العالمية وصناعة العقارات - الإطار التنظيمي لدولة الإمارات»، التي سلّطت الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في دعم تدفق العمليات اللوجستية وتأثيرها على السوق العقاري المحلي، بالإضافة إلى جلسة «برنامج وسطاء العقارات في دبي - نحو مزيد من الشمول والتمكين»، التي تناولت تطورات البرنامج ودوره في تعزيز بيئة العمل العقاري وتوسيع قاعدة الممارسين المعتمدين.

وتناولت جلسة بعنوان «استكشاف مستقبل سوق التأجير السكني في دبي» التحولات في السوق المحلية، مستعرضة أبرز التحديات والفرص الواعدة التي تنتظر المستثمرين والمطورين، في حين قدّمت جلسة «الابتكار - آفاق جديدة في قطاع التكنولوجيا العقارية» رؤى معمّقة حول أحدث الحلول الذكية والتقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل القطاع العقاري من جذوره.

أما في مؤتمر المستثمرين المؤسسيين، فحظيت التكنولوجيا باهتمام خاص في جلسة «إتقان اتجاهات البناء العالمية - اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتكنولوجيا والابتكارات في دفع عجلة التصميم والبناء»، حيث نوقشت الطرق التي تُحدث بها التقنيات المتقدمة ثورة في تصميم المشاريع وتنفيذها.

كما سلّطت جلسة «الاتجاهات العالمية في الاستثمار العقاري الفندقي - دليل مستثمري العقارات للتنويع والاستقرار التجاري العالمي» الضوء على ديناميكيات سوق الضيافة وكيفية التنويع لتحقيق النمو المستدام.

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة ملهمة بعنوان «تأثير التصميم على قيمة العقارات - تحسين عائد الاستثمار» التي ركّزت على العلاقة بين جودة التصميم وقيمة الأصول العقارية، إضافة إلى عرض تقديمي حول «تصميم مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات - تحقيق التوازن بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية في تصميم متماسك وعملي»، والذي قدّم نموذجاً عملياً لدمج الأنشطة المختلفة في بيئات حضرية متناغمة.

تعكس هذه الجلسات التزام المعرض بتقديم منصة عالمية تجمع بين الخبرات والتجارب، وتسهم في رسم ملامح مستقبل العقارات محلياً ودولياً.

كما تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم رفيعة المستوى، ما يعزز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشراكات العقارية الدولية.

ويسهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري العابر للحدود، وتعزيز الابتكار، ودعم مساعي التنمية المستدامة في القطاع، وترسيخ بيئة استثمارية متقدمة.

وشملت الاتفاقيات جهات فاعلة بارزة في القطاع العقاري، من بينها فالور للعقارات، بروبسكان Propscan، معهد إنوفيشن إكسبيرتس للتدريب العقاري، براينيب – البرازيل BRANIB Brazil، أسباي – بيرو ASPAI Peru، سيلا أمريكا اللاتينية CILA Latin Americano، أدين – بيرو ADAIN Perú، نار – الهند، وفيابسي – الهند FIABCI India.

وعلى هامش فعاليات المعرض تم تكريم الفائزين بجوائز IPS السنوية، التي احتفت بالتميز في قطاعات التطوير العقاري وإدارة الأصول والابتكار التكنولوجي في العقارات.

توزعت الجوائز على فئتين رئيسيتين وهما فئة الشركات وفئة الأفراد، تكريماً للمبادرات الريادية والإنجازات البارزة في القطاع.

وضمت قائمة المكرمين شركة ماجد الفطيم والتي نالت لقب أفضل مطور عقاري للعام، كما فازت بجائزة أفضل مشروع بناء مستدام عن مسجد ماجد الفطيم.

وكانت جائزة أفضل شركة لإدارة العقارات من نصيب شركة بيتر هومز Betterhomes LLC، بينما حصلت مجموعة Transguard على جائزة أفضل شركة لإدارة المرافق.

وفي مجال التصميم المعماري، فازت شركة Obermeyer Middle East GmbH بجائزة أفضل شركة معمارية للعام.

أما جائزة أفضل شركة تكنولوجيا عقارية (Proptech)، فكانت من نصيب شركة Vesta Prime Portal Co. L.L.C.

وعن فئة الأفراد، حصلت آنا زيكا، الوسيطة العقارية ومالكة مجموعة زيكا العقارية، على جائزة المرأة القيادية للعام.

كما تم تكريم جواو هيرسيليو دي أراوجو فيلهو، الرئيس التنفيذي لشركة مولتي إيموفيس إم إس، بلقب الوسيط العقاري للعام. وفاز عبدالله كاظم ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إيه كي إن بروبرتيز، بجائزة الوسيط العقاري الإماراتي للعام.

وتكلّلت جهود المعرض في تخصيص مساحة بارزة لدعم الابتكار وحلول تكنولوجيا العقارات بالإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة والبروبتيك لعام 2025، وذلك بعد أن شهدت منطقة الفعاليات عروضًا ديناميكية لمجموعة من الأفكار والحلول الإبداعية في مجال تكنولوجيا العقارات، قدّمها نخبة من رواد الأعمال الطموحين.

وحصدت شركة ريلاتا Relata المركز الأول، بعدما أبهرت لجنة التحكيم بحلولها المبتكرة في مجال تكنولوجيا العقارات، ونالت لقب راعي Proptech Hub لمعرض IPS 2026 وتعادل قيمة باقة الرعاية 50,000 دولار أمريكي، وكشك ترويجي بمساحة 6 أمتار مربعة خلال الدورة القادمة من المعرض.

وجاءت Takeem في المركز الثاني، فيما تقاسمت Deed Technology وThing Technologies المركز الثالث.

بهذا التكريم، اختتم معرض IPS 2025 فعالياته محتفياً بالإنجازات البارزة في القطاع العقاري، ومسلطاً الضوء على دور الابتكار والتميز في تشكيل مستقبل القطاع بالمنطقة.