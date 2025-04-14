2.06 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

بلغت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس الماضي 2.06 مليار درهم بارتفاع ملحوظ تجاوز 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن شهر مارس شهد تسجيل 1025 تصرفاً عقارياً، فيما بلغ حجم التداول خلال نفس الفترة 1.03 مليار درهم مشيراً الي تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة الحليو 1 بـ 43 مليون درهم.

وقال إن السوق العقاري في الإمارة حافظ على وتيرته المتصاعدة ويواصل تسجيل أرقاماً قياسية تعكس جودة بيئة الاستثمار العقاري وتؤكد مدى إهتمام المستثمرين واقبالهم على الاستثمار في الإمارة وذلك في ظل الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة.

وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن شهر مارس الماضي شهد تسجيل 156 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 299 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 40 مليون درهم في منطقة النعيمية 3.

وجاء حي "الحليو 2 " على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"الياسمين" كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدما على كل من مشروعي "مدينة الإمارات" و"أبراج المدينة".