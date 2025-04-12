300 شركة بمعرض «آي بي إس» العقاري في دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي بعد غد فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض «آي بي إس» (IPS 2025)، الحدث العقاري الأبرز في المنطقة، بمشاركة أكثر من 300 شركة من الإمارات والخليج والعالم، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 16.000 زائر من المستثمرين والمطوّرين والمهنيين في القطاع.

ويعد المعرض الذي يستمر حتى 16 الجاري منصة رائدة لاستعراض أحدث المشاريع العقارية، حيث يشهد مشاركة نخبة من الشركات البارزة مثل مجموعة كلايندينست (مشروع قلب أوروبا)، شركة الاتحاد العقارية، بيوند للتطوير، دانوب، شوبا، بن غاطي، سمانا، وريبورتاج، إلى جانب ممثلين عن NAR-India.

كما تشارك شركات من الولايات المتحدة، الصين، اليونان، إندونيسيا، البحرين، السعودية، عُمان، جورجيا، وباكستان.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس المعرض، أن «آي بي إس» يوفر منصة استراتيجية تجمع المستثمرين العالميين مع أبرز الفاعلين في القطاع العقاري، بهدف عرض الاتجاهات الحديثة، وتسهيل عقد الشراكات، واستكشاف فرص استثمارية واعدة في الأسواق الناشئة والمستقرة على حد سواء.

وشدد عدد من كبار المشاركين على أهمية المعرض، حيث وصفه جوزيف كلايندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة Kleindienst، بأنه «مساحة مثالية لتقديم مفاهيم معيشية مبتكرة ومستدامة».

واعتبر عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند»، المعرض «جسراً يربط بين الأفكار الاستثمارية الطموحة وفرص النمو في القطاع الفاخر».

من جانبها، نوّهت «الاتحاد العقارية» بأهمية الحدث في بناء شراكات استراتيجية، بينما ركّزت شركات مثل «دانوب»، و«ريبورتاج»، و«شوبا»، و«بن غاطي»، على دوره في إبراز مشاريعها وتمكينها من التواصل مع جمهور عالمي.

ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة عبر خمسة محاور رئيسية تشمل: العقارات، المدن المستقبلية، الابتكار والتقنيات العقارية، التصميم، والخدمات، ما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.