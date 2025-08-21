«بروبرتي فايندر»: ثقة عالية بمشاريع التطوير العقاري الجديدة في دبي

أكدت «بروبرتي فايندر» في أحدث بياناتها حول أداء السوق عن استمرار النمو بالمشهد العقاري في دبي. كما أكدت الثقة العالية بالتطويرات العقارية الجديدة. وفي الوقت نفسه، يستمر نمو الطلب على المشاريع على المخطط، موفّراً فرصاً مميزة للباحثين عن منازل والمستثمرين.

وشهد اهتمام المشترين بالمشاريع الجديدة ارتفاعاً حاداً في مختلف أنحاء الإمارات، بمعدل نمو بلغ 32 % في كل ربع سنة بين الربع الثالث من 2024 والربع الثاني من 2025. وتستأثر دبي بالجزء الأكبر من الطلب، إلا أن كلّاً من أبوظبي ورأس الخيمة تستحوذان على حصة 5%.

ومن بين أفضل 10 مجتمعات بالإمارات، فإن تسعاً منها تتوزع في دبي، وتتضمن: دبي لاند، ودبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، ومجمع دبي للاستثمار، وديرة، ودبي هيلز استيت، وميناء خور دبي، ودبي مارينا، والخليج التجاري، بالإضافة إلى مجتمع واحد في رأس الخيمة على جزيرة المرجان.

وفي استجابة من جانب قسم المشاريع الجديدة في بروبرتي فايندر للطلب المتزايد، فقد قدم قاعدة بيانات مُعتمدة للمشاريع العقارية في السوق الأولي ضمن الإمارات.

وتتضمن قائمة أفضل المشاريع أداءً التي تعرضها بروبرتي فايندر حالياً في قسم المشاريع الجديدة بحرية تاون في دبي الجنوب، جراند بولو كلوب آند ريزورت في مجمع دبي للاستثمار، وإيدن هاوس في دبي هيلز، وفيردانا ريزيدنس في مجمع دبي للاستثمار، وروف هوم دبي مارينا من شركة إرث للتطوير العقاري.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «يؤكد الإقبال الكبير الذي يشهده السوق الأولي أهمية توفر معلومات موثوقة وسهلة الوصول وشاملة حول المشاريع الجديدة. ومن خلال قسم المشاريع الجديدة، نساعد المشترين والوكلاء والمطورين على التعامل مع المشاريع قيد الإنشاء بمزيد من المعرفة والثقة والنجاح».