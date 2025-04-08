«دبي المالي العالمي» يكشف عن «هايتس تاور»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، يوم 16 أبريل الجاري؛ موعداً لفتح باب المبيعات للوحدات السكنية في مشروع «هايتس تاور»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات للعيش والعمل والترفيه، والتي تعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية الفاخرة.

ويضم برج «هايتس تاور» 366 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق دوبلكس مكونة من 4 غرف نوم، بالإضافة إلى مزيج من المساحات المكتبية، ومساحات التجزئة المخصصة للمطاعم والمقاهي والمتاجر.

ويجسد البرج نموذجاً متكاملاً لأسلوب الحياة العصري. ويتكون الجزء السكني من 32 طابقاً، بينما تتوزع الوحدات التجارية على سبعة طوابق مخصصة.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يجسد مشروع برج «هايتس تاور» التزام مركز دبي المالي العالمي بمواصلة تطوير مجتمع حيوي ومستدام، يتماشى مع المكانة المتنامية لإمارة دبي كوجهة رائدة للعيش والعمل والترفيه.

ويعزز هذا البرج، الذي يمثل إضافة بارزة إلى أفق دبي العمراني، معايير جديدة للحياة الحضرية، حيث يجمع بسلاسة بين الرفاهية والتواصل والراحة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمهنيين الطموحين العاملين ضمن قطاعي الخدمات المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي».