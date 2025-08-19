4.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 4.1 مليارات درهم، تمت عبر 1339 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1127 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة لأراضٍ، و1001 مبايعة لوحدات سكنية و34 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض سكنية في منطقة مجان بقيمة 72 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا في منطقة ند الشبا غاردنز بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 793 مليون درهم تمت عبر 170 معاملة، منها 59 رهناً لأراض، و92 رهناً لوحدات سكنية، و23 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 42 هبة بقيمة 530 مليون درهم.