3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في سوق دبي أمس 3.7 مليارات درهم نتجت عن 1510 صفقات. وبلغت قيمة المبيعات 3 مليارات درهم نتجت عن 1269 صفقة حسب بيانات «دبي ريست»، جاءت أعلاها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 271 مليون درهم من خلال 135 صفقة، ثم جميرا فيليج سيركل ثانية بنحو 243 مليون درهم تحققت من خلال 138 صفقة، تلتها برج خليفة ثالثة بـ156 مليون درهم نتجت عن 47 صفقة.

كما حققت الرهون 631 مليون درهم من خلال 216 إجراءً، جاءت جميرا فيليج سيركل أولاً بقيمة 73 مليون درهم من خلال 21 إجراءً، ثم أم سقيم الأولى ثانية بـ69 مليون درهم نتجت عن إجراء واحد، تلتها جميرا باي في المركز الثالث بنحو 45 مليون درهم من خلال إجراءين.

أما الهبات فوصلت إلى 58 مليون درهم من خلال 25 معاملة، وجاءت منطقة أبراج بحيرات جميرا أولاً بقيمة 14 مليون درهم من خلال 6 معاملات، ثم دبي مارينا ثانية بنحو 11 مليون درهم من خلال 3 معاملات، ولامير في المركز الثالث بـ9 ملايين درهم نتجت عن معاملتين.