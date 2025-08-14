7.5 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال يوليو الماضي، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية 2025، بإجمالي 7.5 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11.377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وشملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.

11.377 معاملة عقارية

وتم تنفيذ 11.377 معاملة عقارية، شكلت معاملات البيع منها 1.503 معاملات بنحو 13.2%، كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بحصة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة 2.8 مليار درهم.

وبلغ عدد العقود المبدئية 1.134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4.682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3.465 معاملة بنسبة 30.5%، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.

وجرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة.

وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض.

منطقة تلال

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1.338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ 155 معاملة.

ومن حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ 316.7 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ 60.2 مليون درهم.

وفي مدينة خورفكان، نفذت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ 5 معاملات، بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ 4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 ملايين درهم.