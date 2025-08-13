5.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 5.1 مليارات درهم، تمت عبر 1061 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 877 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ، و766 مبايعة لوحدات سكنية و34 مبايعة لمبان.

وسجل السوق العقاري صفقتي رهن لقطعتي أرض بقيمة 2.1 مليار درهم الأولى في منطقة «ذا بيتش» والثانية في منطقة «سيتي ووك»، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة «سيليكون أواسيس» بقيمة 100 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.9 مليار درهم تمت عبر 160 معاملة، منها 33 رهناً لأراض، و131 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 24 هبة بقيمة 90 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي سجلت نحو 21.62 مليار درهم بعد تنفيذ 5551 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.32 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3475 مبايعة لوحدات سكنية، و219 مبايعة لمبانٍ، و460 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4154 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 1254 معاملة، بقيمة 7.87 مليارات درهم، موزعة بواقع 890 مبايعة لوحدات سكنية، و141 مبايعة لمبان، و223 مبايعة لأراض، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 1.43 مليار درهم، بواقع 143 معاملة موزعة على 99 مبايعة لوحدات سكنية، وسبع مبايعات لمبان، و37 مبايعة لأراض.