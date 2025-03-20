2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.6 مليار درهم عبر 883 صفقة وتم تسجيل 703 مبايعات بقيمة 2 مليار درهم، منها 71 مبايعة لأراضٍ، و579 مبايعة لوحدات سكنية و53 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة ديرة المبيعات من حيث القيمة بـ 213 مليون درهم، تليها منطقة نخلة جبل علي بقيمة 147 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ109 ملايين درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بقيمة 102 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 30 مليون درهم. وسجلت الرهون 518 مليون درهم عبر 154 معاملة، منها 38 رهناً لأرض، و97 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 142 مليون درهم.