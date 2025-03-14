«آي بي إس 2025» يعزز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي

تستضيف دبي الدورة الحادية والعشرين من معرض العقارات الدولي IPS» 2025» خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع، واستعراض فرص الاستثمار الواعدة.

ويشهد الحدث تنظيم «مؤتمر المستثمر المؤسسي» يومي 14 و15 أبريل، والذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الاستثمار العقاري وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي والجهات الحكومية والخبراء الماليين، بهدف تبادل الرؤى حول استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمية، وآفاق التطوير في السوق الإماراتي، ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو المستدام للقطاع.

وتعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى الركائز الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تسهم في تمويل مشاريع كبرى تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية، ما يعزز جاذبية السوق العقاري في الدولة. وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 75 % من المكاتب العائلية في المنطقة، يتمركز نصفها في دبي بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار (11 تريليون درهم).

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين فرصاً مجزية، مع إمكانية تحقيق عوائد تنافسية، ويبحث المؤتمر عدة محاور رئيسة تشمل الاتجاهات المستقبلية لصناديق الاستثمار العقاري، وتطور نماذج التمويل، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.