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أعمال

الدار للاستثمار العقاري تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار

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البيان

أبوظبي

نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة الدار، التي تمتلك وتدير محفظة بقيمة 28 مليار درهم من العقارات المدرة للدخل، في جمع 500 مليون دولار أمريكي من خلال صكوك خضراء مدتها 10 سنوات.

وتجاوز الطلب على الصكوك حجم المعروض بواقع 7.2 مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بنسبة 61% والدوليين بنسبة 39%، والذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 3.6 مليارات دولار أمريكي. ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25%، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 110 نقاط أساس.