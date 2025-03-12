«مِراس» تمنح «الإنشاءات العربية» عقد تشييد «ديزاين كوارتر» بحي دبي للتصميم بـ 2 مليار درهم

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد بقيمة تزيد على 2 مليار درهم على شركة «الإنشاءات العربية»، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروع «ديزاين كوارتر» في حي دبي للتصميم، الذي يعدّ أول مجتمع سكني فاخر يقع في الوجهة العالمية للإبداع والتصميم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء «ديزاين كوارتر» في منتصف عام 2027، ويهدف المشروع إلى إنشاء وجهة سكنية إبداعية نابضة بالحياة في قلب حيّ دبي للتصميم، ليوفر لسكانه إطلالات خلابة على قناة دبي المائية، وأفق الإمارة الساحر. ويتكون المشروع من 558 شقة تتراوح بين شقق مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. وتتوزع هذه الشقق على ثلاثة مبان - مبنى منخفض الارتفاع ومبنيين شاهقين، تصل فيما بينها منصة «بوديوم» تشكل نقطة التقاء نابضة بالحياة تربط سكان المباني الثلاثة لتشكل مركزاً اجتماعياً يحتضن مساحات عمل مشتركة، وصالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية، ومرافق للسباحة، ومناطق للشواء، إلى جانب العديد من المناطق المخصصة للأطفال.

وسيضم المشروع مجموعة من متاجر الأزياء الراقية، وصالات العرض الفنية، ونخبة من مؤسسات التصميم والإبداع، إضافة إلى عدد من المطاعم. وبهدف إبقاء مشروع «ديزاين كوارتر» منطقة خالية من السيارات وصديقة للمشاة، سيتم توفير مواقف السيارات للمنطقة السكنية من خلال مستويات تحت الأرض يمكن الوصول إليها بشكل خاضع للمراقبة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: يسرنا التعاون مع «شركة الإنشاءات العربية» لتنفيذ أول مشروع سكني في حيّ دبي للتصميم. ويقدم «ديزاين كوارتر» نموذجاً يعكس روح المعيشة وسط بيئة فنية إبداعية، كما يسهم في النمو الاقتصادي للإمارة على المدى الطويل، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040. ويأتي إنشاء هذا المشروع تأكيداً على التزامنا بتحفيز الإبداع والابتكار باعتبارهما من أهم محركات التقدم الاقتصادي المستدام.

وقال حامد ميقاتي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الإنشاءات العربية: هذا المشروع ينسجم مع المستقبل الاستثنائي لمدينة دبي. ولن يقتصر التعاون مع «مِراس» على تشييد مشروع سكني وحسب؛ وإنما سنعمل على إرساء منظومة متميزة تعزز الإبداع وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة نابضة بالحياة والإبداع.