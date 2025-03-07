نمو مطرد لسوق العقارات الجاهزة وعلى الخريطة بدبي في فبراير

كشفت «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز مؤشرات أداء سوق دبي العقاري لشهر فبراير الفائت، وبحسب بياناتها الخاصة فقد تم تسجيل 16,099 مبايعة، بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024. وقفز إجمالي قيمة هذه المبايعات بنسبة 55%، محققاً 51.1 مليار درهم. وقد شدد التقرير على النمو المطرد لسوق العقارات الجاهزة وعلى الخريطة في فبراير.

وأظهرت البيانات تفضيل 34% من الباحثين عن تملك عقار أو استثماره عن وحدات مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 37% الشقق المكونة من غرفتي نوم، واتجه 13% نحو الاستوديوهات. وفضل 39% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) وحدات مكونة من 3 غرف نوم، في حين بحث نحو 47% عن خيارات مكونة من 4 غرف نوم أو أكبر.

وشملت المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا.

واهتم الباحثون عن استئجار الفلل والمنازل المستقلة (تاون هاوس) بمناطق دبي هيلز استيت، دبي لاند، الفرجان، نخلة جميرا، داماك هيلز 2. وفضل نحو 64% من المستأجرين الباحثين عن الشقق الوحدات المفروشة، بينما اتجه 34% إلى الخيارات غير المفروشة. وأظهر الباحثون عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) للإيجار تفضيلات مختلفة، حيث بحث نحو 58% عن وحدات غير مفروشة، و42% عن عقارات مفروشة.

واهتم 36% من المستأجرين الباحثين عن شقق بوحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 32% الشقق المكونة من غرفتي نوم، واتجه نحو 20% نحو الاستوديوهات. وبحث 41% من المستأجرين عن وحدات بثلاث غرف نوم، بينما فضل 39% خيارات بأربع غرف نوم أو أكثر.

وشهد الطلب على الفلل والمنازل المستقلة المفروشة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 47% في فبراير 2025، مقارنة بـ36% في العام السابق، بينما زادت عمليات البحث عن الشقق المفروشة 59%، مقابل 45% في عام 2024. وضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق قرية جميرا الدائرية، دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. واهتم الباحثون عن استئجار الفلل والمنازل المستقلة (تاون هاوس) بمناطق دبي هيلز إستيت، جميرا، داماك هيلز 2، دبي لاند، الفرجان.

وسجل سوق العقارات الجاهزة في فبراير 6,997 مبايعة، بالمقارنة مع 5,522 مبايعة في فبراير 2024، بزيادة قدرها 27% في عدد المبايعات، و53% في قيمتها. من حيث القيمة، سجل برج خليفة 3.1 مليارات درهم من خلال 334 صفقة، في حين شهدت منطقة اليلايس 1 قفزة ملحوظة من 96 مليون درهم إلى 2.4 مليار درهم.

وحافظ سوق العقارات على الخريطة على أدائه القوي بعد أن سجل نمواً لافتاً في إجمالي قيمة المبايعات بلغ 57%، محققاً 20.5 مليار درهم بالمقارنة مع 13 مليار درهم في فبراير 2024. وسجلت منطقة وادي الصفا 5، على صعيد القيمة، نحو 2.2 مليار درهم بواقع 1,073 مبايعة، في حين شهدت منطقة اليفرة 1 نمواً كبيراً، من 184 مليون درهم إلى 1.4 مليار درهم.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «يواصل سوق العقارات في دبي أداءه القوي، مدعوماً بنمو مستدام في معاملات البيع على الخريطة، ما يرسخ مكانة المدينة وجهة استثمارية عالمية. ومع تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، أصبح التوسع العقاري في دبي عاملاً رئيسياً في جذب المواهب ورواد الأعمال البارزين من مختلف أنحاء العالم. وتمضي دولة الإمارات قدماً، بعد عام مليء بالتطورات، في ترسيخ التزامها بالابتكار والنمو المستدام، ما يعزز جاذبيتها على الساحة الدولية، وتكشف أحدث بيانات وزارة الاستثمار عن المكانة المتنامية للدولة بوصفها وجهة مثالية لبناء مستقبل مستقر وطموح».

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