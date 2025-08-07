«بروبرتي فايندر»: الشقق تحافظ على مكانتها في صدارة المشهد العقاري بدبي

أعلنت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية، عن أبرز مؤشرات أداء السوق العقاري لشهر يوليو 2025، والتي كشفت عن زخم متواصل لقطاع العقارات في دبي.

وكان الشهر شهد معاملات بيع بقيمة وصلت إلى 63.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27 % من حيث القيمة، و24 % من حيث الحجم، مدفوعاً بارتفاع الطلب في كل من السوق العقاري على المخطط والسوق الثانوي.

وبرزت مبيعات العقارات على المخطط، لتكون عاملاً رئيساً في هذا المسار التصاعدي، لا سيما في فئة إعادة بيع العقارات على المخطط، التي سجّلت قيمة قياسية، بلغت 7.6 مليارات درهم (123 %)، عبر 2,680 صفقة (88 % على أساس سنوي).

وحافظ السوق الأولي للعقارات الجاهزة على قوته، مسجلاً 1,961 صفقة، بقيمة 12.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الثقة في العقارات الجديدة المُكتملة.

وامتداداً للنمط المستمر منذ أكثر من عام، حافظت الشقق على مكانتها في صدارة المشهد، مستحوذة على 62 % من اهتمام المشترين، ونحو 80 % من عمليات البحث عن الإيجارات.

وشهد السوق تزايداً في الطلب على الوحدات الأصغر، لا سيما الشقق المؤلفة من غرفة واحدة والاستوديوهات، مع توجه المستأجرين نحو التملّك، كوسيلة للتحوّط من ارتفاع أسعار الإيجار.

وقد شكّلت شقق الاستوديو نحو 22 % من عمليات البحث عن الإيجارات، لكنها لم تمثل سوى 16 % من اهتمام الشراء.

في المقابل، استحوذت الشقق بغرفة نوم واحدة على 36 % من عمليات البحث عن الشراء، مقارنة بـ 40 % من عمليات البحث عن الإيجار.

وشهد السوق زيادة طفيفة في الطلب على شراء الشقق، مقارنة بالفلل، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 3 % في حصة الطلب، قياساً بشهر يوليو 2024.

وتجدر الإشارة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات الأصغر، لا سيما الشقق بغرفة نوم واحدة وشقق الاستوديو، والتي تفوّقت على العقارات الأكبر حجماً.

وقال شريف سليمان الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «بفضل مزيج قوي، يجمع بين مرونة السوق والسياسات المواتية للاستثمار وشفافية البيانات، تواصل دبي تعزيز مكانتها، كإحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية على مستوى العالم.

ويشكل القرار الوزاري الجديد، الذي يتيح خصم الاستهلاك على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، خطوة تقدمية تُواكب النظام الضريبي للإمارات، مع أفضل الممارسات الدولية.

كما يشكل خير مثال عن كيفية تعزيز الدولة لثقة المستثمرين على المدى الطويل، من خلال جهود استباقية لتطوير بيئتها التنظيمية».