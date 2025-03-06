5 مليارات درهم لـ «الدار» من بيع الوحدات بمشروع «ذا وايلدز» بدبي

أعلنت مجموعة الدار نجاحها في بيع كل وحدات المرحلة الأولى من مشروع «ذا وايلدز»، محققة مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم خلال سلسلة من فعاليات المبيعات المحلية والدولية. وكانت الدار أطلقت في هذه المرحلة فيلات مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، حيث تم بيع 734 منزلاً.

يعتبر «ذا وايلدز» ثالث المجمعات السكنية للدار في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة». وقد نجح في اجتذاب مجموعة واسعة من المشترين، إذ شكل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 92% من المبيعات، مما يؤكد مكانة دبي وجهة عالمية للإقامة الطويلة والاستثمار. وتصدر المشترون من جنسيات الهند والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

وشكل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 52% من المشترين ومثل المشترون الذين يتملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار نسبة 85% من المبيعات. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يمثل هذا المشروع أنجح إطلاق لنا حتى الآن من حيث القيمة، كما يبرز جاذبية دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار والعيش». يضم مجمع «ذا وايلدز» قرابة 1700 وحدة سكنية.