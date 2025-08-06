«سمارت كراود» تطلق مشروع في «داون تاون دبي» بنظام «فليب»

أطلقت منصة «سمارت كراود» المتخصّصة في التمويل العقاري الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث مشاريعها الاستثمارية المتميّزة بنظام «فليب»، والمتمثّل في «بنتهاوس» فاخر مكوّن من ثلاث غرف نوم، يقع في أعلى طوابق أحد الأبراج السكنيّة البارزة في قلب «داون تاون دبي» المنطقة الأشهر في الإمارة وأكثرها طلباً، وتهدف المنصّة إلى جمع 10.9 ملايين درهم لتمويل هذا المشروع خلال فترة 9 أشهر، ليصبح «فليب داون تاون» إضافة نوعيّة إلى سجل «سمارت كراود» الذي يشمل حتى اليوم أكثر من 207 ملايين درهم في مشاريع فليب، وأربع صفقات ناجحة بمعدّل عائد صافٍ للمستثمر بلغ 28% خلال 15 شهراً فقط.

ويُعد هذا الإطلاق الأوّل من نوعه منذ استحواذ شركة «ناوي» (Nawy) المنصّة العقاريّة الرقميّة الرائدة في القاهرة، والمدعومة من «إي آند كابيتال» (e& Capital) على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»، في خطوة استراتيجيّة تعكس التقاء الخبرات الإقليميّة لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا العقاريّة (PropTech) على مستوى المنطقة.

ويأتي المشروع الجديد في إطار استراتيجيّة توسعيّة طموحة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثماريّة عقاريّة فاخرة وقابلة للنمو أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافيّة، وذلك عبر إطار تنظيمي موثوق به، حيث تعمل «سمارت كراود» ضمن ترخيص رسمي من «سلطة دبي للخدمات المالية»، وتخضع لإشراف «مركز دبي المالي العالمي» أحد أبرز المراكز الماليّة عالميّاً.

سيراعي التصميم الداخلي للبنتهاوس الجديد نهجاً عصريّاً يجمع بين البساطة الراقية والفخامة الناعمة، وهو الأسلوب الذي حاز اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمشترين في السوق المحلّي، وخاصّة بعد نجاح مشروع «سنترال بارك تاورز» في مركز دبي المالي العالمي.

وقال ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت كراود»: «في ظل تزايد الطلب على التنويع والسيولة، نعمل على توسيع نموذج فليب ليتماشى مع تطلّعات المستثمرين.

وهذه الشقّة في داون تاون دبي تمثّل تماماً نوعية الفرص التي نحرص على تقديمها، عقارات حصريّة عالية القيمة في متناول شريحة أوسع من المستثمرين. ومع دعم ناوي، نحن متحمّسون لتوسيع هذا النموذج بشكل أكبر».

رغم الزخم المتصاعد لمشاريع «فليب»، فإنها تأتي تكاملاً مع نموذج «اشترِ واحتفظ» للاستثمار طويل الأمد، ما يوفّر تنوّعاً في الأدوات الاستثماريّة لتلبية احتياجات المستثمرين باختلاف أهدافهم الزمنيّة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقتٍ يتّجه فيه سوق الاستثمار العقاري في الإمارات نحو تحقيق قيمة تقديريّة تصل إلى 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يجعل من هذه الصفقة فرصة استراتيجيّة للدخول في واحد من أكثر الأسواق العقاريّة جاذبيّة وسهولة في الوصول على مستوى العالم.