تعاون «داماك» و«أبوظبي الإسلامي» لتسهيل تملُّك العقارات للمقيمين في الإمارات

وقعت شركة داماك العقارية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويل سكني لجميع عملائها للمشاريع قيد الإنشاء التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%، لتكون داماك بذلك أول مطور عقاري يتيح هذا النوع من الحلول للمقيمين في دولة الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهودها الرامية لتسهيل تملُّك المنازل بالنسبة للمقيمين في الدولة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية ليرسّخ التزام داماك العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير حلول مالية تلبي احتياجات العملاء وتسهّل لهم عملية الاستثمار في العقارات الفاخرة. وفي الوقت الذي تشهد فيه ديناميكيات السوق تطوراً ملحوظاً، تمثل هذه الخطة التمويلية قفزة نوعية في هذا المجال، إذ تُمكّن المقيمين والمستثمرين من الحصول على عقارات مميزة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقلبات الأسعار.

محطة جديدة

وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في داماك العقارية: «تمثل اتفاقية التعاون هذه محطة جديدة في رحلة إنجازات الشركة، ولحظة فارقة للمقيمين والمستثمرين في الإمارات، حيث يعكس تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بإبرام الاتفاقية المذكورة، التزامنا العميق بتقديم حلول تمويلية لتسهيل تملُّك المنازل لشريحة أوسع من المقيمين في الدولة، ونحن فخورون لكوننا أول مطور عقاري يتيح هذه الخدمة في الإمارات، ما يعزز من سهولة الارتقاء بنمط العيش إلى آفاق جديدة من الفخامة والرقي، وإرساء معايير جديدة كلياً فيما يختص بالمرونة المالية في الاستثمار العقاري في الدولة».

حلول فاعلة

وأعرب إيلي حايك، رئيس قسم التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي، عن سعادته بإبرام اتفاقية التعاون بالقول: «نحن في مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزمون دوماً بابتكار حلول فاعلة في مجال التمويل السكني، لتمكين المستثمرين من تحقيق أقصى فائدة ممكنة والمساهمة في نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتجسد في تعاوننا مع شركة داماك العقارية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الخطة الحصرية. كما تؤكد هذه الاتفاقية الاستراتيجية رؤيتنا المشتركة في مساعدة المقيمين فيما يتعلق بالتملك والاستثمار في القطاع العقاري».

نقلة نوعية

وتعكف داماك على إيجاد حلول أكثر مرونة لعملية التمويل السكني التي تتناسب مع احتياجات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة. وتأتي المبادرة بالتزامن مع النمو المتواصل الذي تشهده السوق العقارية، بالتوازي مع بلوغ ثقة المشترين مستويات قياسية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات نمواً مضطرداً، إلى جانب التطور الكبير في ديناميكيات السوق، تعمل هذه المبادرة على تسهيل الاستثمار في العقارات الفاخرة لطيفٍ أوسع من المستثمرين المؤهلين. وتواصل داماك العقارية من خلال هذه الخطوة ترسيخ التزامها العميق بتوفير حلول تعزز من قدرة المستثمرين على تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثماراتهم وإرساء معايير جديدة في التمويل العقاري.