3.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 3.5 مليارات درهم، تمت عبر 1290 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1066 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 111 مبايعة لأراضٍ، و876 مبايعة لوحدات سكنية، و79 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50.1 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى قيد الإنشاء في منطقة قناة دبي المائية 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 507 ملايين درهم عبر 196 معاملة، منها 59 رهناً لأرض، و112 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 28 هبة بقيمة 111 مليون درهم.