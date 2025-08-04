«نايت فرانك» تُنجز صفقة قياسية في دبي بقيمة 3 مليارات درهم

أعلنت شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، عن إتمام صفقة ضخمة لبيع قطعة أرض بجانب «إعمار كريك هاربور» في دبي، بقيمة تجاوزت 3 مليارات درهم (شاملة رسوم نقل الملكية)، لتُسجّل بذلك أكبر صفقة وساطة عقارية في تاريخ المنطقة، واحدة من أكبر صفقات بيع الأراضي في تاريخ الإمارة.

قاد الصفقة فريق الأسواق الرأسمالية في نايت فرانك، وامتدت الأرض المباعة على مساحة تجاوزت 2.37 مليون قدم مربعة، علماً بأن الأرض بيعت لصالح شركة أملاك للاستثمارات العقارية.

وأكدت نايت فرانك أن الصفقة التاريخية تعكس قوة ثقة المستثمرين في الرؤية المستقبلية طويلة الأمد لإمارة دبي، وجاذبية سوقها العقاري على المستوى العالمي.