«أراضي دبي» و«كيوب» تدعمان دور الوسطاء العقاريين الإماراتيين

وقّعت «كيوب للتطوير العقاري» اتفاقية شراكة استراتيجية مع «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» بهدف تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين وتعزيز دورهم في قطاع العقارات الحيوي في دبي. وتؤكد هذه الشراكة البارزة التزام الجهتين بدعم المواهب المحلية، ضمن مبادرة «برنامج دبي للوسيط العقاري»، وتعزيز تنافسية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وبموجب المبادرة، تخصص شركة كيوب للتطوير جزءاً كبيراً من مخزونها ليتم تسويقه من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين. وتقديراً لقيمة المواهب المحلية، تلتزم الشركة ببناء شراكات قوية وهادفة مع المهنيين الإماراتيين لدعم نمو القطاع. وقال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوب للتطوير»: «تعكس شراكتنا مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» التزامنا بدعم رؤية الحكومة لقطاع العقارات عبر تعزيز النمو والابتكار والتميز.

ونحن نحرص على إنشاء شراكات مع المواهب الإماراتية التي تمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للقيادة والابتكار في هذا المجال. يعد القطاع العقاري حجر الأساس في اقتصاد دبي، وضمان ازدهار المهنيين المحليين هو مفتاح نجاحها المستمر».

وتتماشى الشراكة مع الأهداف الأوسع لمبادرة «برنامج دبي للوسيط العقاري» التي أطلقتها دائرة الأراضي في دبي لتنمية قوة عاملة إماراتية ماهرة.