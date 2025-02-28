«أرادَ» تبيع مشروع «مسار 2» خلال 3 ساعات

باعت «أرادَ» جميع المراحل الأربع في مشروع «مسار 2» خلال 3 ساعات فقط من إطلاق هذا المجتمع بالشارقة، والذي تم أمس في تمام الساعة 9 صباحاً.

وقد توافدت جموع المشترين خارج مراكز مبيعات «أرادَ» منذ الساعة 2 صباحاً، وبحلول 12 ظهراً تم بيع جميع المنازل البالغ عددها 2,000 وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم، ما يجعل «مسار 2» أسرع مشروع عقاري على الخريطة مبيعاً في تاريخ الشارقة وضمن الأسرع مبيعاً على مستوى دولة الإمارات بأكملها.

ويمتد المشروع على مساحة 10.5 ملايين قدم مربعة، ويضم في مجمله 2,000 منزل عصري. وستبدأ الأعمال الإنشائية في «مَسار 2» قبل نهاية هذا العام.