«أستيكو»: نمو مستدام للقطاع العقاري في الإمارات

أصدرت «أستيكو» تقريرها العقاري للربع الأخير من عام 2024، والذي أكد على تحقيق السوق نمواً مستداماً في مختلف أنحاء الإمارات، استناداً إلى ركائز اقتصادية متينة ومبادرات حكومية استباقية ونجاح الاحتفاظ بثقة المستثمرين.

وشهدت دبي خلال عام 2024 تزايد وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة إلى جانب النشاط القوي في سوق المعاملات العقارية، حيث ارتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية بصورة كبيرة مع تسليم أكثر من 33,000 وحدة، ومن المتوقع تسليم 65,000 وحدة جديدة في 2025.

على صعيد الفلل، حافظت المشروعات الجديدة على استقرارها عند 21,000 وحدة، بينما شهد قطاع الشقق زيادة بنسبة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي المشروعات الجديدة إلى نحو 140,000 وحدة.

وسجلت أسعار إيجار الشقق والفلل نمواً ربع سنوياً تراوح بين 2% و3%، مع تباينات مرتبطة بالموقع والمجتمع السكني.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد حقق سوق المبيعات العقارية في دبي مستويات قياسية من حيث حجم المعاملات، حيث استأثرت العقارات قيد الإنشاء بنحو 70% من إجمالي المبيعات.

ومن بين أبرز التوجهات التي شهدها السوق تقديم بعض المطورين، لا سيما العلامات التجارية الفاخرة، خطط سداد تنافسية بأنظمة تصل إلى 80/20 أو 75/25.

ومع نهاية العام، توسعت خيارات الحوافز الممنوحة من جانب المطورين. واستمرت إيجارات وأسعار بيع المساحات المكتبية في الارتفاع، مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات من الدرجة الأولى التي فاقت العرض المتاح.

أبوظبي

وشهدت مدينة أبوظبي تسليم حوالي 5600 وحدة سكنية خلال عام 2024، تزامناً مع استكمال عدد من المشروعات الرئيسية في مناطق مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الجبيل وشاطئ الراحة.

وقد شملت هذه المشروعات البارزة إطلاق عدد من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل علامات تجارية مرموقة.

وشهد سوق الإيجارات السكنية نمواً مستداماً، حيث ارتفعت معدلات إيجار الشقق الفاخرة والمتميزة بمعدل سنوي يتراوح بين 6% و10%، مع تركيز ملحوظ في مناطق مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وشاطئ الراحة.

وبالمثل، استمر سوق الفلل في الاحتفاظ بأداءٍ قويٍ، حيث سجلت الفلل الفاخرة في جزيرة السعديات زيادات كبيرة بالإيجارات بلغت نسبتها حتى 15%.

أما قطاع الوحدات الإدارية، فقد شهد مستوى مرتفعاً من الطلب، خاصة للمساحات المكتبية من الدرجة الأولى المتميزة، حيث ارتفعت الإيجارات بمعدلات سنوية تتراوح بين 10% و12% نتيجة قلة المعروض في ظل النمو الملحوظ في حجم الأعمال.

وشهد قطاع المبيعات أيضاً نشاطاً ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات نحو 10,200 عملية، واستحوذت العقارات قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من السوق، ممثلة 56% من إجمالي المبيعات.