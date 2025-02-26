«بالما» تكشف عن مشروع بـ 5 مليارات في جزر جميرا

أطلقت شركة «بالما للتطوير» مشروع «سيرينيا ديستريكت» (Serenia District)، المجمّع السكني في جزر جميرا بقيمة 5 مليارات درهم، الذي يمتد على مساحة 600 ألف قدم مربعة، مع مساحة بناء إجمالية تبلغ 3.5 ملايين قدم مربعة.

ويتألف المشروع من 6 أبراج تضم 6 مناطق، تشمل «نادي سيرينيا سيجنتشر»، ومنطقة الصحة والتواصل الاجتماعي، ومرافق الرياضة والترفيه، وواحة العائلة، ومنطقة استكشاف الطبيعة، ومركز اللياقة والعافية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع برج «ويست ريزيدنس» المكون من 46 طابقاً، الذي يضم 419 شقة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف.