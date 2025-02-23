الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 7 مليارات درهم في يناير

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال يناير الماضي، تداولات عقارية بقيمة 7 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات الكلي 11 ألفا و116 معاملة، ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.4 ملايين قدم مربع.

وأوضحت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم، عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات البيع خلال الشهر المذكور بلغ 1246 معاملة بنسبة 11.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 677 بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات وبقيمة بلغت 1.1 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات العقود المبدئية 2817 بنسبة 25.3% فيما بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 4177 بنسبة 37.6% وعدد معاملات سندات الملكية 2199 بنسبة 19.8% من عدد المعاملات الكلي.

وجرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث تم التداول على 651 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 263 معاملة.

وسجلت منطقة "مويلح التجارية"، أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال يناير الماضي على أرض مبنية بقيمة بلغت 46.5 مليون درهم كما سجلت منطقة "أرض المستودعات" أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال ذات الشهر على أرض مبنية بقيمة بلغت 330 مليون درهم.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1132 معاملة فيما واصلت منطقة مويلح التجارية تصدر قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 179 معاملة تلتها منطقة "حي حوشي" بـ 98 معاملة ثم منطقة الخان بـ 91 معاملة ومنطقة "أم فنين" بـ 76 معاملة.

أما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 239.4 مليون درهم تلتها الصجعة الصناعية بـ 187.9 مليون درهم ثم منطقة "أم فنين" بـ 141.3 مليون درهم ثم منطقة "حي حوشي" بـ 109.7 ملايين درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 77 معاملة تركزت معظمها في منطقة "الصناعية 1" بواقع 35 معاملة والتي كانت أعلى منطقة في حجم التداول أيضاً بـ 19.9 مليون درهم.

بينما جرت 23 معاملة بيع في مدينة خورفكان حيث تصدرت منطقتي "حي الحراي الصناعية" و"حياوة 4" بـ 4 معاملات لكل منهما فيما جاءت منطقة "حي الغرب" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 8.7 ملايين درهم.

وفي مدينة كلباء جرت 13 معاملة بيع تصدرتها منطقة "الطريف 5" بـ 4 معاملات وجاءت منطقة "الطريف 4" أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 2 مليون درهم.