Ayat Development تطلق مشروع Ayamore Residence السكني في جزيرة دبي

في خطوة جديدة تعكس رؤيتها الطموحة لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتطورة، أعلنت شركة Ayat Development، إحدى الشركات التابعة لـ Ayat Group، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "Ayamore Residence " في جزيرة دبي، وهو مشروع فريد يهدف إلى عيش مفهوم الحياة العصرية من خلال تصاميم حديثة، مساحات رحبة، وتجربة سكنية متكاملة.

تفاصيل المشروع:

•الموقع: جزيرة دبي، حيث يتميز المشروع بإطلالات بحرية خلابة، موقع استراتيجي، وبيئة مثالية تجمع بين الهدوء والحيوية.

• إجمالي قيمة المشروع: 80,000,000 ثمانين مليون درهم إماراتي.

• عدد الوحدات السكنية: 94 وحدة سكنية، موزعة كالتالي:

• 48 شقة بغرفة نوم واحدة

• 24 شقة بغرفتي نوم

• 16 شقة بثلاث غرف نوم

• 6 فيلات بثلاث غرف نوم

• نظام الدفع المرن: دفعات ميسرة بنسبة 40% - 60%، لتسهيل التملك والاستثمار.

• تاريخ التسليم: الربع الأول من عام 2027، حيث تلتزم Ayat Development بتقديم المشروع وفق أعلى المعايير وفي الوقت المحدد.

مزايا المشروع:

يقدم مشروع Ayamore Residence بيئة سكنية استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة، حيث يضم:

• تصميمات معمارية حديثة ومبتكرة مستوحاة من أسلوب الحياة العصري في دبي.

• إطلالات بانورامية على الواجهة البحرية.

• مرافق متكاملة تشمل مسابح، مناطق لعب للأطفال، مساحات خضراء، وصالات رياضية متطورة.

• خدمات أمنية وإدارية على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة السكان.

• بيئة صديقة للحيوانات الأليفة

تصريح رسمي:

وفي تعليق له على إطلاق المشروع، قال السيد أحمد سلامه الرئيس التنفيذي لـ Ayat Development: "نحن في Ayat Development ملتزمون بإنشاء مجتمعات سكنية ترتقي بتجربة العيش إلى مستويات غير مسبوقة. مشروع Ayamore Residence يعكس رؤيتنا في تقديم مشاريع عقارية ذات جودة استثنائية، تجمع بين التصميم الذكي، الاستدامة، والرفاهية. اختيار جزيرة دبي كموقع لهذا المشروع يعزز من قيمته الاستثمارية ويمنح السكان تجربة معيشية متكاملة في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في الإمارة".