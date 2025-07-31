3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 3.7 مليارات درهم عبر 977 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 752 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 90 مبايعة لأراضٍ، و638 مبايعة لوحدات سكنية، و24 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة النهدة الثانية بقيمة 85 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون العقارية 1.2 مليار درهم عبر 201 معاملة في أنحاء الإمارة، منها 55 رهناً لأراضٍ، و186 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 24 هبة بقيمة 199 مليون درهم.