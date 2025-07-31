1.6 مليار درهم تداولات عقارية في «الوسطى والشرقية» بالشارقة

بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2025 نحو 1.6 مليار درهم، بنمو لافت نسبته 143 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12.346 معاملة، ووصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع.

وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «يعكس النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025، حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، من أبرزها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري بكل مناطق الإمارة». وشكل التداول بالأفرع الأربعة 5.8 % من إجمالي حجم التداول في النصف الأول.